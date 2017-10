A Academia Jao Tsunf-I, situada nas imediações do Tap Seac, acolhe ao final da tarde de hoje a apresentação de três novas obras, todas relacionadas com a cultura e a literatura portuguesa: “Contributos para o Estudo da Literatura de Macau – Trinta Autores da Língua Portuguesa”, “Clepsidra” e ainda “Biografia de Manuel da Silva Mendes (1867-1931). A apresentação deste último título, da autoria de João Botas, estará a cargo do investigador e jornalista João Guedes

