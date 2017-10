Wynn resgata 1,35 mil milhões em obrigações

A Wynn Macau referiu na passada segunda-feira que resgatou na integra as suas obrigações que deveriam vencer em 2021. Os títulos foram emitidos com um valor total de 1,35 mil milhões de dólares americanos em Outubro de 2013 e Março de 2014, respectivamente.

De acordo com o portal GGR Asia, a operadora afirmou ter já solicitado à Bolsa de Valores de Hong Kong para retirar tais obrigações do rol dos activos da empresa listados, devendo a medida tornar-se efectiva a partir de 27 de Outubro.

A Wynn Macau anunciou no mês passado a emissão de obrigações seniores para investidores profissionais no valor de 1,35 mil milhões de dólares, referindo na ocasião que pretendia recorrer à liquidez do exercício financeiro – projectado em cerca de 1,34 mil milhões de dólares – “juntamente com outras fontes ou fundos disponíveis à empresa” para “recomprar ou resgar na totalidade” as obrigações em 2021.

O novo exercício financeiro envolveu 600 milhões de dólares numa percentagem de 4.875 por cento de obrigações seniores com data limite de 2025, e 750 milhões de dólares em títulos seniores com data de validade de 2027.