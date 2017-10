Voluntários de universidades locais participam em programa de intercâmbio em Cantão

Dezoito voluntários da Universidade de Macau, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, da Universidade de São José, da Universidade da Cidade de Macau e da Guangdong University of Finance & Economics participaram numa visita de intercâmbio de três dias, durante a qual frequentaram um curso de formação profissional de voluntariado, ministrado pelo Guangzhou Volunteer College. O programa teve como objectivo promover técnicas de gestão, aumentar as capacidades de coordenação e planeamento, e ainda conhecer as práticas aplicadas pelos novos media.

