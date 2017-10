Uma foto por dia

Congresso da continuidade: Uma delegada de uma minoria étnica chinesa, que enverga um traje tradicional, é fotografada após a cerimónia de encerramento do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que decorreu no Grande Salão do Povo, em Pequim. O Congresso votou a favor da inclusão da ideologia do Presidente Xi Jinping na constituição do Partido Comunista Chinês, elevando-o ao líder mais influente e poderoso do país em décadas. A Xi Jinping foram ainda assegurados mais cinco anos no poder. EPA / PILIPEY ROMANA.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...