UM distingue quatro investigadores com grau “honoris causa”  

A Universidade de Macau (UM) vai conferir doutoramentos honoríficos a quatro académicos investigadores que se distinguiram, ao longo das últimas décadas, nas áreas das ciências e da educação. O académico He Jingtang, o professor Henry T. Yang, a doutora Ada Yonath e o professor Binglin Zhong serão “reconhecidos pelos resultados alcançados e contributos significativos que deram para a sociedade e para a educação”. A cerimónia de atribuição das distinções está agendada para as 16h do dia 11 de Novembro.

O académico He Jingtang vai receber o grau “honoris causa” em ciências: “He tem uma paixão pelas características arquitectónicas Lingan do Sul da China e tem trabalhado na sua preservação e sustentabilidade desde a década de 1960 do século passado”, revela a Universidade de Macau em comunicado.

O professor Henry T. Yang acompanha He no que se refere à área de interesse e vai ser distinguido também com um doutoramento honorífico na área das ciências. Yang é especialista com reconhecimento mundial na engenharia estrutural – ramo de qualquer engenharia que utilize cálculo estrutural – e é actualmente reitor da Universidade da Califórnia Santa Barbara.

Binglin Zhong, por sua vez, será distinguido pelo trabalho feito na área da educação. A Universidade de Macau justifica a atribuição do “honoris causa” com o facto de “ser um educador renomado do ensino superior e da investigação científica”. É actualmente o presidente da Sociedade Chinesa de Educação, vice-presidente honorário da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e docente na Universidade Normal de Pequim. Zhong também já desempenhou funções de director-geral do Departamento de Ensino Superior do Ministério da Educação da China.

O grau “honoris causa” será entregue Ada E. Yonath separadamente. A cientista israelita partilhou o Prémio Nobel de Química com Venkatraman

Ramakrishnan e Thomas A. Steitz em 2009