Taça GT em destaque com oito campeões em prova

A edição deste ano da Taça GT do Grande Prémio de Macau vai ser um dos pontos altos do evento. A corrida reúne em prova oito campeões, numa lista de 20 pilotos divididos por sete fabricantes.

Edoardo Mortara, Maro Engel, Darryl O’Young, Laurens Vanthoor, pilotos que triunfaram em Macau no âmbito da Taça GT, regressam ao território no terceiro fim-de-semana de Novembro para tentarem repetir a façanha, mas terão a concorrência de Lucas di Grassi, Daniel Juncadella e Felix Rosenqvist, antigos vencedores da Taça Intercontinental de Fórmula 3. Para complicar ainda mais as contas, o brasileiro Augusto Farfus Jr, vencedor da Corrida da Guia em 2005 e 2009, também vai disputar a competição, ao volante de um BMW.

O suíço Edoardo Mortara estreia-se na Mercedes, depois de ter abandonado a Audi, formação pela qual conquistou o estatuto de tricampeão, ao vencer na Guia entre 2011 e 2013. O alemão Maro Engel, vencedor da prova em 2014 e da edição inaugural da Taça Mundial da FIA, em 2015, compete no traçado urbano do território igualmente ao serviço da Mercedes, enquanto a dupla de antigos campeões composta por Laurens Vanthoor e Darryl O’Young vai correr pela Craft Bamboo Racing com um Porsche 911.

Lucas di Grassi, Daniel Juncadella e Felix Rosenqvist – antigos vencedores da Taça Intercontinental de Fórmula 3 vão apresentar-se na Guia aos comandos de um Audi R8 LMS, Mercedes AMG GT3 e Ferrari 488, respectivamente, ao passo que Augusto Farfus Jr se mantém fiel à BMW, marca com a qual disputou o Campeonato Alemão de Carros de Turismo.

O piloto brasileiro vai participar pela segunda vez na competição, a bordo de um BMW M6 GT3, regressando a Macau pela Schnitzer Motorsport, marca alemã que já conquistou 13 vitórias no território.

Lamborghini e Honda fecham o leque de fabricantes em prova, sendo representados, respectivamente pelo italiano Mirko Bortolotti e pelo holandês Renger Van Der Zande. Em relação à Honda, a Taça Mundial de GT marcará mesmo a estreia mundial do novo modelo NSX GT3.