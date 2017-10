Substituídos cinco dos sete membros da cúpula do PCC

Cinco dos sete líderes que nos últimos anos compuseram a cúpula do poder na China, entre os quais o antigo responsável pelo órgão máximo anticorrupção do país, não integram o novo Politburo do Partido Comunista (PCC).

Segundo a lista dos 204 membros do Comité Central eleitos ontem pelo XIX Congresso do PCC, Wang Qishan, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan e Zhang Gaoli não farão parte do novo comité permanente do Politburo.

A continuidade de Wang Qishan – que liderou a Comissão de Inspecção e Disciplina do PCC – era uma das principais questões para este Congresso, com vários analistas a prever a sua continuidade.

Wang era visto como o ‘braço direito’ do Presidente chinês, Xi Jinping, estando encarregue da campanha anti-corrupção que nos últimos cinco anos puniu 1,5 milhões de membros do partido, incluindo altas patentes do exército e um antigo membro do Comité Permanente do Politburo.

Regras não escritas do PCC estabelecem que os altos cargos da formação devem retirar-se após completarem 68 anos. Todos os cinco homens que ontem deixaram o Politburo superam essa idade.

No próximo Congresso, Xi terá excedido essa idade. Caso Wang Qishan, agora com 69 anos, tivesse obtido um novo mandato, isso significaria que o limite deixou de existir, sugerindo que Xi Jinping poderia tentar permanecer como secretário-geral do Partido Comunista Chinês para além do período de dez anos.

Nas forças armadas chinesas, sete dos 11 membros da Comissão Militar Central, o braço político do exército, devem também ser substituídos, incluído dois vice-presidentes.

Já Xi Jinping e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, renovam o seu mandato de cinco anos.