SJM Theodore Racing by Prema prepara “assalto” ao à Guia com quatro pilotos

A Prema Theodore Racing garantiu este ano o título de equipas do Campeonato Alemão de Fórmula 3 pelo sétimo ano consecutivo. Para o Grande Prémio de Macau, a equipa financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip – vai apresentar quatro pilotos para as corridas de Fórmula 3, com a denominação da SJM Theodore Racing by Prema.

Maximilian Günther, Callum Ilott, Zhou Guan Yu e Mick Schumacher vão correr na Guia, procurando a nona vitória em Macau para a equipa, depois do triunfo alcançado em 2015 por Felix Rosenqvist.

Entre os pilotos que integram o alinhamento da equipa, destaque para o alemão Maximilian Günther, que esta época terminou em terceiro com cinco vitórias, e compete pela segunda vez Macau. O piloto de Xangai, Guan Yu Zhou – membro da Academia de Pilotos da Ferrari (tal como Callum Ilott) – terminou em oitavo no Europeu da FIA e compete em Macau pela segunda vez.

Por fim, Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, estreia-se em Macau, procurando manter uma tradição de família, já que o pai venceu em 1990 e o tio em 1995.

“Estamos muito orgulhosos com a nossa ligação à Theodore Racing para o Grande Prémio de Macau. Com este alinhamento composto por quatro grandes pilotos esperamos grande sucesso”, referiu Ambrose Só, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, num comunicado enviado pela Theodore Racing.