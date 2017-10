Raymond Tam: Critérios de hasteamento de sinal de tufão em discussão nos SMG  

Raymond Tam, na qualidade de novo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), disse ontem que os critérios de hasteamento de sinal de tufão estão em fase de discussão entre as chefias do organismo. O dirigente considera que o funcionamento da organização pode ser melhorado.

Joana Figueira

Raymond Tam esclareceu esta terça-feira que os funcionários da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos “estão a exercer as suas funções apropriadamente” e que está a discutir com as chefias do organismo os critérios de hasteamento de sinal de tufão, desde que iniciou funções enquanto director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Tam está convicto de que é possível aperfeiçoar o funcionamento do organismo e revelou que tem dialogado com os colegas e ouvido as respectivas opiniões sobre como melhorar a performance da Direcção.

“Vamos analisar como é que nós podemos melhorar o nosso trabalho. Em primeiro lugar, em relação ao regime [de hasteamento de sinal de tufão], já estou a discutir com as chefias”, adiantou o director dos SMG, que divide funções com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

O relatório do Comissário Contra a Corrupção (CCAC) sobre a performance dos SMG, resultado de uma investigação aberta a 28 de Agosto, mostrou que “o problema mais grave é a alta concentração do poder decisório, com procedimentos irregulares e critérios não transparentes, bem como um grau considerável de arbitrariedade, pelo qual a direcção destes serviços assume as principais responsabilidades, às quais não se pode esquivar”.

Raymond Tam sublinhou que os Serviços Meteorológicos e Geofísicos têm em consideração os critérios internacionais e esclareceu que o organismo vai analisar como é que poder melhorar o seu trabalho: “Os colegas estão a exercer as suas funções apropriadamente”, defendeu ainda assim.

O actual director, que substituiu Fong Soi Kun depois deste ter pedido a demissão a 24 de Agosto, dia seguinte ao tufão Hato ter deixado um rasto de destruição em Macau, denunciou ainda a falta de recursos humanos: “Em relação aos recursos humanos, notamos uma carência e vamos estudar quais são os departamentos que têm falta de recursos e vamos enviar mais pessoal para lá”, disse aos jornalistas.

“Durante este mês, acho que me entendi bem com os colegas e discutimos como é que nós podemos aperfeiçoar o ambiente de trabalho. Já falámos com as chefias, tivemos muitas reuniões com eles para saber qual é a situação de funcionamento do serviço e também já tive uma reunião com todos os trabalhadores do serviço e o resultado foi positivo”, revelou Raymond Tam, questionado sobre as funções que exerce desde o dia 20 do mês passado.

No dia 23 de Setembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, considerou que Raymond Tam – que vai exercer funções interinamente e pelo período de um ano – não terá dificuldade em conciliar as duas tarefas. Rosário referiu ainda que, se houver algum problema, ele próprio se responsabiliza pela actuação do novo responsável.