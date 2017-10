Proibição de fumo: Governo assinala a cinza áreas junto às paragens de autocarro  

O alargamento da área onde é proibido fumar junto às paragens de autocarro, será implementado a 1 de Janeiro do próximo ano, estando já definida a proibição de fumo a menos de 10 metros dos locais de espera. Os Serviços de Saúde, em cooperação com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), vão demarcar as áreas de proibição em mais de 400 paragens de autocarro, com os limites assinalados por linhas de cor cinza. Sustenta o organismo liderado por Lei Chin Ion que a marcação no solo ficará concluída antes da entrada em vigor da nova norma.

Em resposta a questões colocadas pelos órgãos de comunicação social, sobre se a passagem de um fumador pelas áreas demarcadas, com um cigarro acesso, constitui uma violação da lei, o director dos Serviços de Saúde esclarece que “os cidadãos devem apagar o cigarro antes da entrada nas áreas onde é proibido fumar, de modo a evitar a violação de lei”. Acrescenta o responsável, em nota remetida pelo organismo, que o consumo de tabaco não configura um crime grave, e que “compreende que a cessação tabágica seja difícil, mas salienta que só através de sensibilização e fortalecimento de implementação de lei é que é possível ser eficaz”.

A Direcção dos Serviços de Saúde recorre a dados estatísticos para assinalar que “na maioria das regiões, a dependência da aplicação de lei para obter a eficácia de controlo de tabagismo não atinge 20 por cento, os restantes 80 por cento dependem principalmente das acções de promoção educativa”. Assegura o organismo que, nesse contexto, vai “continuar o trabalho de implementação de lei e de fiscalização relativo ao controlo de tabagismo promovendo a sensibilização da população”.

Lei Chin Ion recorda ainda que, a partir de 1 de Janeiro, passa a ser também proibida a venda de cigarros electrónicos, sendo igualmente proibida a sua utilização nos locais onde não é permitido o fumo. Os serviços adiantam, a propósito do facto de também a venda de tabaco e cigarros electrónicos através da internet constituir uma violação da lei, que o organismo está a cooperar “com os Serviços de Alfândega, o Conselho de Consumidores e a Direcção dos Serviços de Economia, para que haja uma maior vigilância e inspecção relativas a estes casos”.