PJ detém 31 agiotas em apartamentos da Taipa  

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu ontem 31 cidadãos da República Popular da China por agiotagem em dois apartamentos do edifício Nova City, na Taipa, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. As autoridades encontraram dinheiro e uma factura de empréstimos, sendo que, alegadamente, estes grupos operam desde pelo menos há meio ano na Taipa e na strip do Cotai. O esquema previa que os clientes de jogo solicitassem empréstimos a juros muito elevados. A polícia acredita que foram detidos os dois cabecilhas dos grupos, mas assume que podem existir outros envolvidos em fuga. Um dos 31 detidos encontrava-se em Macau de forma ilegal.

