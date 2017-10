“Mais regularizado, mais democrático, mais industrializado”  

Pela primeira vez, o pensamento de um líder chinês é incluído na constituição do Partido Comunista da China (PCC) ao fim de um único mandato. O deputado Xie Chuntao, da Escola do Partido do Comité Central do PCC, admite que tal aconteceu de forma um pouco rápida, mas defende que a ideologia e os conceitos avançados por Xi Jinping propiciaram mudanças dramáticas nos últimos cinco anos e que desempenharão um papel ainda mais relevante no futuro.

Elisa Gao, em Pequim

O 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China encerrou os seus trabalhos na manhã de ontem, com a nova Comissão Central de Inspeção Disciplinar eleita, num processo que decorreu à porta fechada. Já o Grupo Permanente do 19.º Comité Central será eleito na manhã de hoje, na primeira reunião plenária do 19.º Comité Central. O 19º Congresso Nacional aprovou a revisão da constituição do Partido Comunista da China que inclui agora a ideologia de Xi Jinping sobre o “Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era”.

Trata-se da primeira vez que o pensamento de um líder chinês é incluído na constituição do partido após o término de um único mandato. O deputado Xie Chuntao, director do Departamento de Ensino e Pesquisa da Escola do Partido do Comité Central do PCC, consente que tal decorreu de forma rápida, mas defende que a ideologia e os conceitos avançados por Xi Jinping, trouxeram mudanças dramáticas nos últimos cinco anos, acreditando que o pensamento do Presidente desempenhará um papel mais determinante no futuro.

Após a cerimónia de encerramento do 19º Congresso Nacional do PCC, Xie Chuntao, que é um deputado regular – não pertencendo ao Comité Central ou à Comissão Central de Inspecção Disciplinar – conversou com a imprensa sobre a sua compreensão do novo pensamento de Xi: “Estou envolvido no trabalho teórico e na educação dos membros do partido. Sinto que este pensamento é muito importante, envolve governar o partido, o país e o exército, além de aspectos da defesa intra-partidária, diplomática e nacional. As mudanças dramáticas ocorridas nos últimos cinco anos estão, sem dúvida, muito relacionadas com a orientação do novo pensamento”, disse Xie Chuntao.

Por que é que a este novo pensamento foi adicionado com o nome de “Xi Jinping”, isso significa que o Presidente excedeu Jiang Zemin (a Teoria dos Três Representantes) e Hu Jintao (Perspectivas Científicas sobre o Desenvolvimento)? O deputado respondeu que o desenvolvimento teórico do PCC tem vindo a enfatizar “a herança e o desenvolvimento do anterior e acompanha os tempos”, e que cada liderança do CPC deixou um contributo apropriado para a teoria.

Quando questionado sobre o mandato de Xi Jinping será estendido após 2022, Xie Chuntao respondeu: “Eu não sei”. E vai o deputado apoiar a continuidade do actual Presidente depois de 2022? “Ninguém pode continuar sempre, e depende da definição de ‘sempre’, se é para a vida ou uma outra. Os membros do PCC não considerarão isso e os cidadãos chineses não se importarão com isso”. Xie concluiu que o partido será agora “mais regularizado, mais democrático e mais industrializado”.