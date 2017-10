IC aceita propostas locais para a edição de 2017 do “Desfile por Macau, Cidade Latina”

O Instituto Cultural está a aceitar, até sexta-feira da próxima semana, a apresentação, por parte de grupos artísticos locais, de projectos de animação, tendo em vista a participação na edição de 2017 do “Desfile Por Macau, Cidade Latina”, iniciativa que este ano sai à rua a 17 de Dezembro.

A parada tem este ano como tema “Histórias da Cidade de Macau e do seu património histórico” e o Instituto Cultural convida os grupos artísticos locais a apresentarem propostas, tendo em conta a natureza do tema, mas também as diferentes modalidades de participação no certame.

O organismo liderado por Leung Hio Ming convida os grupos locais registados nos Serviços de Identificação a entregarem as respectivas propostas no edifício sede do Instituto Cultural, na Praça do Tap Seac, até 3 de Novembro.