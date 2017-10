Grande Prémio para a história com duas Taças Mundiais no cartaz

A lista provisória dos pilotos que deverão competir na 64.ª edição do Grande Prémio de Macau, que decorre entre 16 e 19 de Novembro, já é conhecida. Na apresentação do evento para este ano, a organização destacou o facto de Macau “fazer história” ao ser o único evento internacional de automobilismo a receber duas taças do mundo sancionadas pela Federação Internacional do Automóvel, bem como uma ronda de um Campeonato do Mundo da FIA.

Pedro André Santos

Macau prepara-se para receber mais uma edição do Grande Prémio – a 64a – e o certame promete, a julgar pela ênfase colocada pelo Instituto do Desporto no facto do traçado do território receber duas Taças do Mundo da Federação Internacional do Automóvel.

O Grande Prémio conta com um orçamento semelhante ao investido na edição de 2016 do certame, na ordem dos 200 milhões de patacas. A organização divulgou ontem a lista provisória de participantes e o rol conta apenas com dois pilotos portugueses: Tiago Monteiro (WTCC) e André Pires (motos). O primeiro, porém, está ainda a recuperar de uma lesão, tendo falhado a última etapas da competição na China e adiantado que estará também ausente da próxima ronda do Mundial, que se disputa no Japão.

Na apresentação do cartaz competitivo para este ano, o presidente do Instituto do Desporto e coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio, Pun Weng Kun, destacou a quantidade de “pilotos de alto nível” que vão competir na Guia, numa edição que entra para a história por ser o único evento internacional de automobilismo a receber duas taças do mundo oficiais da Federação Internacional do Automóvel (FIA), bem como uma ronda do Campeonato de um dos Campeonatos do Mundo da FIA, o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo.

A “prova raínha” do certame – a Taça do Mundo de Fórmula 3 – não conta com o português Felix da Costa na lista provisória, mas a prova traz até ao território o recém-coroado campeão europeu de F3, Lando Norris, bem como dois antigos campeões japoneses desta variante, Kenta Yamashita e Yuhi Sekiguchi. Outro dos destaques na prova de F3 vai para o francês Sacha Fenestraz, apontado como uma das futuras estrelas do desporto automóvel.

A Taça do Mundo de GT da FIA será outro dos pontos altos do evento, contando com a participação de oito antigos vencedores das principais corridas no Circuito da Guia (ver texto nesta página).

Os aficionados pelo desporto motorizado de duas rodas vão voltar a encontrar no território os principais nomes que disputaram os lugares do pódio ao longo dos últimos anos. Numa lista encabeçada por Michael Rutter surgem ainda os também britânicos Peter Hickman, Gary Johnson e Martin Jessopp. O português André Pires regressa às curvas e contra-curvas da Guia, apresentando-se ao comando de uma Kawasaki pela Team of Portugal.

No Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), perspectiva-se uma disputa acesa por parte também dos fabricantes, especialmente entre a Volvo e a Honda. Destaque na lista para a presença de Tiago Monteiro, que deverá defender o título na Corrida da Guia conquistado no ano passado. Rob Huff chega a Macau entre o lote de favoritos, ao volante de um Citroen C-Elysée da All-Inkl.com Munnich Motorsport.

Destaque para a estreia no evento por parte de Yann Ehrlacher, sobrinho de Yvan Muller, o piloto mais condecorado de sempre no âmbito do WTCC.

De acordo com a organização, os dois eventos de apoio vêm a grelha crescer desde o ano passado. A Taça CTM conta com um novo formato este ano, com carros divididos em duas classes, para veículos de 1600cc e de 1950cc. Cada grupo de 25 carros participantes será dividido para treinos e qualificação, sendo que os 18 mais rápidos de cada grupo entrarão na corrida final. A Taça da Corrida Chinesa destina-se este ano a carros 2.0 turbo, contando com 36 pilotos em prova.

“Desde o seu início, o Grande Prémio de Macau foi sempre disputado com corridas espectaculares num circuito que, mesmo em comparação com outros locais, como o Mónaco, é sem dúvida inigualável e admirado pelos entusiastas de todo o mundo pelos seus desafios e triunfos”, acrescentou Pun Weng Kun.

Durante a apresentação, o coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio recordou ainda alguns dos grandes nomes que passaram pelo território – como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel – destacando a presença neste ano dos “pilotos da nova geração que tencionam tornar-se afamados no palco internacional”.

À margem do evento, Pun Weng Kun revelou ainda que o auto-silo da torre do Grande Prémio está praticamente reparado, tendo sido investido cerca de 60 milhões de patacas em reparações desde a passagem do tufão Hato.