Governo lançou plano de redução de resíduos nas escolas  

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) e a Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) lançaram ontem um plano que tem por propósito diminuir os resíduos gerados nas escolas. O anúncio foi feito numa cerimónia em que foram atribuídos prémios de louvor a “Eco-Escolas”.

Joana Figueira

O director dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), Raymond Tam, anunciou ontem o lançamento de um plano governamental que visa a redução de detritos nas escolas. O projecto “É muito fácil reduzir resíduos nas escolas” prevê a realização de actividades focadas na reciclagem de algum do lixo gerado pelos estabelecimentos de ensino e foi concebido em conjunto com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), a Associação de Educação de Macau e a Associação das Escolas Católicas de Macau.

“Será desenvolvida uma série de actividades focadas nos resíduos recicláveis, incentivando à participação conjunta do sector educativo, para aprofundar ainda mais os trabalhos relacionados com a diminuição da quantidade de resíduos nas escolas”, explicou Raymond Tam durante a cerimónia de abertura da actividade e de atribuição de louvores às “Eco-Escolas”.

O dirigente apontou que o plano tem por objectivo “envidar esforços para conseguir lançar, em todas as escolas de Macau, o ‘Plano de Reciclagem de Equipamentos de Informática e de Comunicação’ e o ‘Plano da Recolha de Pilhas e Baterias Usadas’, entre outras actividades de recolha”: “Esperamos que para além da reciclagem de metal, plástico, papéis e vidro, possamos também recolher mais tipos de resíduos. Queremos que mais escolas participem na nossa nova actividade de reciclagem e recolha de telemóveis e [equipamentos] electrónicos”, disse ainda Raymond Tam.

As acções de cooperação entre o Governo e o sector educativo incidirão sobre a reciclagem de resíduos recuperáveis, a recolha de pilhas e baterias usadas ou a reciclagem de produtos electrónicos.

DSPA E DSEJ ATRIBUEM LOUVORES A “ECO-ESCOLAS”

A DSPA e a DSEJ conduziram esta terça-feira a atribuição de louvores às “Eco-Escolas”. Na edição deste ano – a iniciativa decorre desde 2010 –, 23 escolas receberam louvores, 14 das quais receberam galardões, como o Prémio de Honra “Eco-Escolas” e nove o Prémio de Excelentes Desempenhos “Eco-Escolas”.

A directora da DSEJ, Leong Lai, revelou que o organismo que lidera já esteve envolvido em 32 projectos de protecção ambiental e frisou que a DSEJ quer que “as escolas possam ser uma base para a educação ambiental”. Para Leong Lai, prestes a reformar-se, é necessária uma “consciencialização” geral dos mais jovens: “Os jovens têm de perceber a relação entre nós e os recursos. Todos nós temos responsabilidade”, disse.

Na cerimónia, que decorreu no edifício World Trade Centre, foram ainda entregues os prémios do concurso “Projecto Pedagógico de Educação Ambiental”, com Lin Yan Long, da Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau a conseguir o 1º lugar. Na 2ª posição ficou a secção inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima e na 3ª alunos da Escola Choi Nong Chi Tai.