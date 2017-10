Extinção do IACM dá lugar a órgão municipal sem poder político  

A criação de um órgão municipal sem poder político entra hoje em consulta pública. O novo organismo – ao qual caberá prestar serviços culturais, recreativos e de higiene ambiental e emitir pareceres de carácter consultivo -, sucederá ao actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e deverá entrar em funcionamento no início de 2019, antes da eleição do novo Chefe do Executivo.

Sílvia Gonçalves

O Governo vai criar um órgão municipal sem poder político, designado de Instituto Municipal, ao qual caberá prestar serviços culturais, recreativos e de salubridade pública e emitir pareceres de carácter consultivo sobre as áreas em questão. O Executivo vai proceder, assim, à extinção do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sendo os seus quadros transferidos para o novo organismo e para “outros serviços competentes”. O Instituto Municipal, que deverá entrar em funcionamento no início de 2019, será composto por um Conselho de Administração Municipal, com um máximo de oito membros, e por um Conselho Consultivo Municipal, que não terá mais de 25 membros. Dois representantes do órgão municipal vão integrar a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. A consulta pública sobre a criação do novo organismo tem início esta quarta-feira e decorre até 23 de Novembro.

A criação de um órgão municipal sem poder político está prevista na Lei Básica, nos artigos 95º e 96º, e decorre do princípio “Um País, Dois Sistemas”, que pressupõe a existência de “apenas um grau de Governo, ou seja, o Governo da RAEM”, pode ler-se no documento de consulta ontem facultado à imprensa. Ao mesmo órgão municipal, nomeado pelo Executivo, cabe “prestar serviços e dar pareceres de carácter consultivo”, não tem “natureza de governo local de segundo grau”, não goza de autonomia local, nem dispõe de um órgão representativo criado através de eleições.

“O órgão municipal tem que cumprir a Lei Básica, está incumbido pelo Governo de prestar serviços e dar pareceres de natureza consultiva. O trabalho de pesquisa efectuado teve em consideração a realidade actual da sociedade. Temos que seguir as acções da RAEM para que sejam implementadas de forma eficaz. O objectivo é promover a harmonia da sociedade”, enquadrou ontem Iao Man Leng, em declarações à imprensa. A chefe do gabinete da Secretária para a Administração e Justiça esclareceu ainda tratar-se de um organismo que apenas responde às directrizes do Executivo: “A relação entre o órgão e o Governo não é de simples serviço público, há uma relação de mandato. Todas as funções são definidas pelo Governo, por lei da RAEM. Durante o estudo [prévio], entendemos que não é um simples serviço público, mas está incumbido pelo Governo para prestar um serviço. Tem um papel de interacção com a sociedade”, explica.

Também o director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Kou Peng Kuan, insistiu no reduzido grau de autonomia da nova estrutura: “Antes da transferência de soberania o órgão municipal podia exercer um certo poder. Havia uma noção de autonomia correspondente à adoptada em Portugal. Depois da transferência, quer a Lei Básica quer a Constituição da República Popular da China atribuem apenas um alto grau de poder ao Governo”, recorda o responsável.

O novo órgão municipal será constituído por dois conselhos, cujos membros são nomeados pelo Chefe do Executivo. Ao Conselho de Administração Municipal caberá prestar serviços municipais à população e não terá mais que oito membros. Já o Conselho Consultivo Municipal terá como função emitir pareceres de carácter consultivo sobre os assuntos municipais e será constituído por um número não superior a 25 membros. Os vogais dos dois conselhos deverão eleger entre si os dois representantes do órgão municipal que vão integrar a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, composta por 400 membros. Para tal, será reduzido o número dos representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, dos actuais 16 para 14 membros, de modo a serem incluídos os dois membros do órgão municipal sem poder político.