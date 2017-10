Espanhol Alex Palou regressa a Macau, três anos depois

O jovem piloto espanhol, que competiu no território em 2014, regressa ao Circuito da Guia para disputar a edição de 2017 da Taça do Mundo de Fórmula 3. Palou vai competir aos comandos de um monolugar da Drago Corse, a formação ao serviço da qual disputou o Campeonato de F3 japonês durante a presente temporada.

A viver uma temporada em cheio, Palou vai disputar o Grande Prémio de Macau no terceiro fim-de-semana de Novembro, antes de viajar para Abu Dhabi, cidade que acolhe o último evento da edição de 2017 do Campeonato do Mundo de F2, prova em que o espanhol vai competir ao serviço da Campos Racing.

O espanhol, que já sabe o que é competir nas traiçoeiras curvas e contra-curvas do Circuito da Guia, depois de se ter estreado no território em 2014, será o único representante da Drago Corse na competição. O piloto espanhol terminou o campeonato nipónico de Fórmula 3 na terceira posição, recorda a versão espanhola do portal Motorsport.

Em 2014, no ano em que se estreou aos comandos de um monolugar, Alex Palou foi terceiro no Euroformula Open e segundo no Campeonato Espanhol de F3, mas acabou por ter uma prestação ambígua no território. O jovem piloto espanhol abandonou a corrida de qualificação, depois de se ter envolvido num acidente com Antonio Giovinazzi, na curva do Lisboa, e largou para a Taça Intercontinental de Fórmula 3, propriamente dita, na última posição da grelha de partida, tendo concluído a prova na 16.a posição.

Palou será o único representante de Espanha na prova de Fórmula 3, mas vai partilhar a atenção dos adeptos espanhóis com Dani Juncadella. O piloto, que venceu a corrida de Fórmula 3 em 2011, regressa ao território para disputar a Taça do Mundo de GT ao volante de um Mercedes.