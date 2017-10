Engel e Mortara lideram lista da Mercedes-AMG para o assalto à Guia

Maro Engel e Edoardo Mortara vão encabeçar o contingente de quatro pilotos que vão competir no Circuito da Guia ao volante de um Mercedes na Taça do Mundo de GT. Stefan Wendl, responsável da Mercedes-AMG, não espera vida fácil em Macau, sublinhando que os fabricantes enviam as melhores equipas e apostam nos melhores condutores para o Grande Prémio de Macau.

A Mercedes Benz volta a apostar no Grande Prémio de Macau, fazendo-se representar no traçado da Guia por nada mais do quatro pilotos. A formação germânica tinha já confirmado as presenças de Maro Engel e Edoardo Mortara na lista de quatro pilotos que vão disputar a Taça do Mundo de GT aos comandos de um Mercedes-AMG.

Os dois pilotos vão ter a companhia de Raffaele Marciello e Daniel Juncadella, que também vão representar a Mercedes no certame que decorre no território entre 16 e 19 de Novembro.

Engel, vencedor da edição inaugural da Taça do Mundo de GT, e Marciello – piloto de 22 anos que tem vindo a obter grandes resultados nas provas que tem disputado – foram confirmados nas entradas da GruppeM Racing, com a equipa chinesa a vir de um triunfo alcançado na Taça da Ásia da série Blancpain GT.

“É certamente um dos destaques do meu calendário. A concorrência é muito forte e toda a gente está bastante motivada. Nós temos uma equipa muito forte e um carro que tem tudo o que é preciso para vencer”, referiu Engel, em declarações ao portal de automobilismo Sportscar365.

O piloto alemão vai competir com um automóvel com design dos Linkin Park, como parte de um cooperação promocional com a banda norte-americana.

Habituado a vencer no Grande Prémio de Macau, contando três vitórias na Taça GT, o suíço Edoardo Mortara vai liderar a formação da Driving Academy com Juncadella, vencedor da corrida em 2011: “Sinto-me muito confortável em Macau, um local onde também consegui ter bastante sucesso no passado. Conquistei diversas ‘poles’ e vitórias tanto na prova de Fórmula 3, como de GT3, e o meu objectivo é vencer pela Mercedes”, referiu o piloto helvético.

Mortara, que se vai estrear ao volante de um Mercedes-AMG em Macau, qualificou-se na “pole” no ano passado pela Audi Club Team WRT ao comando de um Audi R8 LMS, tendo o seu colega de equipa Laurens Vanthoor vencido a corrida: “Não será nada fácil trazer a Taça do Mundo de GT3 de volta a Affalterbach”, referiu o responsável da Mercedes-AMG Stefan Wendl, sustentando que os fabricantes irão enviar “as melhores equipas e condutores” para Macau.

“Para além disso, o formato do evento, bem como a própria complexidade do circuito – que oferece poucas oportunidades para ultrapassagens – faz com que os pilotos não tenham margem para erros. É preciso que esteja tudo em perfeita sintonia para que se consiga alcançar a vitória no final”, concluiu.