Empresas de Jiangsu vão construir em Angola e Moçambique

Uma empresa de Macau – a Jing Shang Holding Limited – e um grupo da província continental de Jiangsu, situada imediatamente a norte da capital económica da China, Xangai, assinaram um acordo, no valor de 80 milhões de dólares norte-americanos, tendo em vista o financiamento de um projecto de construção em Timor-Leste. O memorando foi assinado durante a Feira Internacional de Macau, certame que decorreu entre quinta-feira e sábado no Centro de Exposições e Convenções do Cotai.

De acordo com um comunicado do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, citado pelo portal Macauhub, duas outras empresas da província de Jiangsu firmaram protocolos com empresas Angolanas, tendo em vista a dinamização de projectos de desenvolvimento e a construção de complexos residenciais nos arredores da capital angolana.

O China Jiangsu International Economic-Technical Cooperation Group Co., Ltd e a empresa OPAIA assinaram um acordo de cooperação estratégica no valor de 360 milhões de dólares. Já a também angolana Companhia Tamar Limitada assinou com o Jiangsu Provincial Construction Group Co., Ltd um contrato estimado em 50 milhões de dólares norte-americanos. O montante destina-se à construção de habitação na província de Luanda.

O Fórum Macau tem vindo a dinamizar, ao longo dos últimos seis anos cimeiras e certames entre o governo e entidades privadas da província de Jiangsu e dos países de língua portuguesa. Em Outubro de 2014, há três anos, o organismo apadrinhou mesmo a criação do “Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa”, organismo ao abrigo do qual foram estabelecidos grupos de trabalho para a promoção do investimento e do comércio, bem como do fomento à agricultura, à educação, ao turismo e à pesca.