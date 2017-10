Empresa de renovação urbana pode vir a contratar funcionários exteriores ao Governo  

A sugestão é do Conselho para a Renovação Urbana. O órgão consultivo esteve ontem reunido e propôs ao Governo a contratação de funcionários a entidades privadas com o propósito de agilizar o trabalho desenvolvido pela empresa que vai estar responsável pelas estratégias de renovação urbana.

O Conselho para a Renovação Urbana aprovou ontem os estatutos da empresa de capitais públicos que vai ficar responsável pelas estratégias de renovação urbana. O órgão consultivo apresentou ainda sugestões quanto à estrutura orgânica da nova sociedade – que será semelhante à de outras constituídas com capitais públicos – e emitiu recomendações quanto ao perfil da pessoa que irá ocupar o cargo de presidente do organismo, considerando que não terá que estar ligado ao Executivo. O Governo da RAEM será o único accionista da empresa cujos fundos deverão ser subvencionados pela Fundação Macau.

Relativamente ao gestor que vai ocupar o cargo de presidente da nova sociedade, o órgão consultivo sugere que o recrutamento não seja feito “apenas dentro do Governo” e que seja criado um mecanismo para a contratação dos funcionários. Sobre o capital social da empresa, o valor já foi discutido, mas o montante final ainda não foi decidido. O Conselho para a Renovação Urbana discutiu ainda a estrutura orgânica da empresa, garantindo ainda que tem “uma ideia” acerca do número de funcionários que deverão apetrechar a nova sociedade. O organismo ainda não chegou, ainda assim, a um consenso relativamente ao número definitivo de trabalhadores da nova sociedade.

Uma vez que as decisões emanadas da 9ª reunião plenária deste ano do Conselho para a Renovação Urbana carecem ainda da aprovação do Executivo, Alfred Wong, coordenador-adjunto do 2º grupo especializado deste órgão, escusou-se a aprofundar os detalhes relativos à estrutura orgânica da empresa ou de avançar com valores destinados ao financiamento da mesma: “A estrutura é semelhante à de outras empresas com capitais do Governo. Tem uma Assembleia Geral e um Conselho de Administração”, adiantou o também professor do Departamento de Engenharia Electromecânica da Universidade de Macau, em declarações aos jornalistas após a reunião.

“Nós decidimos os objectivos para esta empresa. Por exemplo, ela terá que desenvolver áreas em específico e terá que melhorar a qualidade de vida dos residentes [daquela zona]”, disse Alfred Wong. Após a criação desta sociedade, o Conselho para a Renovação Urbana irá continuar a emitir recomendações sobre o propósito para que foi criado mas caberá à empresa decidir as áreas do território a intervencionar. No entanto, esta terá que funcionar em concordância com o Plano Director de Macau, quando este for criado. Questionado quanto à eventual data de criação da empresa, o académico respondeu que “no próximo ano” seria uma “altura razoável”.

Por enquanto ainda não está prevista a criação de um mecanismo legal paraque sejam evitados conflitos de interesse. Contudo, Alfred Wong considera que no caso de, por exemplo, o presidente da sociedade estar directamente ligado a um dos projectos da empresa, este terá que se demarcar do projecto em questão: “No caso de o presidente ter alguma relação com o projecto eu não penso que isto seja bom. Neste caso eles terão que discutir como resolver o problema [mas] a empresa não terá apenas o presidente por isso, nessa situação, talvez a empresa possa pedir a outra pessoa para assumir o comando. Penso que isto seja o melhor”, considerou.