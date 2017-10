DSPA já recolheu mil aparelhos obsoletos desde que apresentou plano de reciclagem

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) já recebeu mil aparelhos de natureza informática desde que foi apresentado o plano de reciclagem de material informático e electrónico. “Acho que o resultado é positivo”, disse ontem o director da DSPA, Raymond Tam.

“Através do plano de recolha de equipamentos informáticos e de comunicação vamos fazer a separação de peças de computadores. Depois da separação das peças vamos enviar ou transferir estas peças para outros sítios, como a Coreia do Sul, a Indonésia e algumas também vão ser transferidas para a República Popular da China”, referiu o dirigente, à margem de uma cerimónia de entrega de prémios a “eco-escolas”.

O plano de recolha abrange objectos como telemóveis, televisões, computadores, cartuchos de tinta, impressoras ou scanners e destina-se a serviços públicos, a residentes, a escolas e a instituições sem fins lucrativos.

Na mesma ocasião, Raymond Tam avançou que, com as cinco edições da actividade de redução do uso de sacos de plástico desenvolvida pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), “foram poupados, pelo menos, 190 mil sacos”. O projecto terá mobilizado um número similar de pessoas. A iniciativa relativa a este ano decorreu entre o dia 1 de Julho e 31 de Agosto, tendo contado com a participação de 44 lojas e mais de 230 sucursais. J.F.