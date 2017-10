Diploma que vai criar nova Direcção de Protecção Civil pronto em Novembro  

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, mostrou-se ontem convicto que os trabalhos legislativos de redacção do diploma que vai regular a estrutura e a constituição da nova Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência vai estar concluída antes do final do mês de Novembro.

O novo organismo, que vai ficar na dependência directa da secretaria para a Segurança, tem por finalidade “ concretizar o funcionamento permanente da protecção civil”, com o propósito de melhor responder a eventuais calamidades. A criação da nova Direcção foi anunciada após a passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. A tempestade fez dez vítimas mortais e deixou no seu encalço um rasto de prejuízos avaliados em mais de 11 mil milhões de patacas.

Citado por um comunicado enviado esta terça-feira às redacções, Wong Sio Chak revelou que o processo legislativo ainda se encontra na fase das auscultações internas. O secretário tirou, ainda assim, o véu ao que poderá vir a ser o “modus operandi” da estrutura permanente da Protecção Civil, adiantando que o plano preliminar do Governo “prevê mobilizar pessoal de serviços da segurança constituído por agentes da corporação”.

A Rádio Macau complementou a informação avançada pelo gabinete de Wong Sio Chak. esclarecendo que a nova Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência não vai estar contemplada no orçamento da Secretaria para a Segurança relativo ao próximo ano. Caso o projecto de lei relativo à constituição do novo organismo seja aprovado, o governante assegura que vai trabalhar para que o princípio de racionalização de quadros e de simplificação de recursos administrativos seja respeitado. A reorganização da mão-de-obra e dos recursos presentemente sob sua tutela também vão ser estudados, escreve ainda a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.