Dia da Mulher do Vietname celebrado em Macau no fim-de-semana

A comunidade vietnamita radicada em Macau celebrou no Domingo o 87.º aniversário do Dia da Mulher do Vietname, assinalado no passado dia 20. O evento foi marcado pelo lançamento de uma campanha de angariação de fundos que reverterão a favor das vítimas das recentes inundações que afectaram o país.

No seu discurso na cerimónia, a presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos naturais do Vietname em Macau, Tran Thi Thu, disse esperar que a comunidade vietnamita, em particular as mulheres, se apoie mutuamente para que seja possível ajudarem as respectivas famílias que se encontram no Vietname.

Tran Thi Thu aproveitou a ocasião para recordar o contributo das mulheres vietnamitas na história do país, aquando da luta contra os invasores estrangeiros.

Vu Chi Mai, cônsul-geral do Vietname para Hong Kong e Macau, disse estar empenhado no apoio às mulheres oriundas do seu país, especialmente a quem se depare com obstáculos nos processos de aquisição de visto em Macau.