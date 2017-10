  Chui Sai On recebeu Paul Pun na sede do Governo

Num dia em que esteve reunido com várias associações e colectividades do território, o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, recebeu também o secretário-geral da Caritas, Paul Pun, num encontro que serviu para que o líder do Governo recolhesse impressões, sugestões e criticas relativamente às Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. Entre outras sugestões, Paul Pun aconselhou Chui a trabalhar para diminuir a redução do tempo de espera nos lares de idosos ou ainda a reforçar a aposta nos serviços de reabilitação.

