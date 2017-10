Chui Sai On ausculta sector da função pública a propósito das LAG  

Chui Sai On manteve ontem reuniões com três associações ligadas às função pública. Entre as propostas apresentadas ao Chefe do Executivo contam-se a actualização do regime das carreiras e também medidas relativas ao acesso à habitação por parte dos trabalhadores da função pública.

No seguimento das reuniões que tem mantido com associações e representantes da sociedade civil tendo em vista a elaboração das Linhas de Acção Governativa do próximo ano, Chui Sai On encontrou-se ontem com três associações ligadas à função pública. Foram elas a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Origem Chinesa (ATFPOC), a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) e a Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). Entre as principais preocupações apresentadas pelos representantes da função pública ao Chefe do Executivo estão a diminuição do poder de compra devido à inflação, o acesso à habitação por parte dos trabalhadores da função pública e o aperfeiçoamento e actualização do regime das carreiras.

Entre as propostas apresentadas pela ATFPOC contam-se exigências relativas ao ingresso na função pública, nomeadamente dos agentes dos censos e inquéritos, motoristas e inspectores de veículos. Apontou a associação que a carreira de agente de censos e inquéritos da Direcção dos Serviços de Censos e Estatísticas permanece inalterada desde os anos 1980 e que o índice de base dos inspectores de veículos, do pessoal da área de carpintaria e de electricista é baixo pelo que sugeriu ao Executivo a revisão dos indicadores em causa.

Da parte da ATFPM e de Pereira Coutinho, o Chefe do Executivo ouviu sugestões como a actualização salarial, o aumento do subsídio de residência e o aperfeiçoamento do regime de trabalho extraordinário. Entre as ideias defendidas, contam-se também a defesa de mais medidas de apoio económico aos trabalhadores das categorias mais baixas, a fusão das carreiras e a revisão do regime de aposentação e sobrevivência. A ATFPM defendeu ainda a revisão da reserva de terrenos para a construção de moradias do Governo, destinadas aos trabalhadores da função pública e das forças de segurança.

A APOMAC, por sua vez, apresentou um conjunto de seis propostas onde se incluem a revisão do regime de pensão de sobrevivência, o aumento da pensão dos idosos, o reforço do ensino de prevenção de catástrofes juntos das escolas primárias e secundárias, a promoção de políticas de protecção ambiental, a determinação de um plano de habitação para funcionários públicos e a revisão integral do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau.