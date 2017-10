Centro Médico Mayo com actividade suspendida por suspeita de práticas clínicas ilegais    

Os Serviços de Saúde suspenderam a actividade do Centro Médico Mayo por 90 dias, por suspeita de prestação de serviços de procriação assistida. No centro, situado no edifício “Fortuna Business Centre”, foram encontrados “uma divisão oculta e indícios de práticas clínicas ilegais que podem ter causado vítimas”, revela o organismo em comunicado.

A Direcção dos Serviços de Saúde conduziu uma inspecção às instalações na passada Sexta-feira, após terem recebido uma denúncia anónima que dava conta da prestação ilegal daqueles serviços.

O organismo considera que o funcionamento contínuo do Centro Médico Mayo “pode constituir risco de saúde pessoal e pública”, sendo que foi dado “início aos autos para avançar com um processo de averiguações e caso se confirme a suspeita da prestação de actos relativos à procriação assistida na referida fracção autónoma por indivíduos não qualificados o caso será encaminhado para o Ministério Público da RAEM”.