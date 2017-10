Câmara do Comércio França-Macau como “veículo” de entrada noutros países para empresas locais

A RAEM conta desde sexta-feira com uma Câmara do Comércio França-Macau. A intenção por detrás da constituição do organismo tinha sido avançada ao PONTO FINAL pela vice-cônsul geral francesa, Lilas Bernheim, em Maio último. A câmara do comércio resulta de uma evolução orgânica da Associação Comercial França-Macau, um organismo que existia no território desde 2008.

A Associação Comercial França-Macau, existente no território desde 2008, foi oficialmente transformada numa câmara do comércio na passada sexta-feira. Explicou Rutger Verschuren, presidente do recém-criado organismo, que a nova câmara irá trazer benefícios não apenas aos empresários franceses que queiram trazer os seus negócios para a RAEM, mas também aos locais que queiram expandir as suas empresas para o estrangeiro: “A principal mudança é que ao tornarmo-nos na Câmara do Comércio França-Macau estamos ligados à rede da CCI France International o que significa que todos os nossos membros ficam automaticamente ligados às restantes 120 câmaras em 90 países”, explicou o responsável em declarações ao PONTO FINAL.

“Isto significa que vamos receber muitos mais pedidos de empresas francesas ou de cidadãos franceses que queiram fazer negócios no território ou que tenham dúvidas sobre o estabelecimento de relações comerciais com Macau. Ao mesmo tempo os nossos membros podem mais facilmente chegar a empresas que são também membros de câmaras [do comércio] francesas em qualquer lado do mundo”, exemplificou o presidente da Câmara do Comércio França-Macau.

Nas palavras de Rutger Verschuren, “existem duas maneiras em que isto funciona”. Por um lado, Macau irá aparecer mais facilmente no “radar” francês no que diz respeito à procura de locais onde investir. Ou seja, a RAEM irá funcionar como um “íman” para investidores e empreendedores franceses. Por outro lado, a comunidade local encontra na Câmara do Comércio França-Macau um “veículo” para chegar não só a território francês, mas também a outros locais onde estejam instaladas câmaras do comércio francesas: “Definitivamente estamos a colocar-nos muito mais no mapa apesar de França ser já um parceiro de trocas muito importante para Macau. Existem muitas empresas francesas que já se estabeleceram aqui ou até em Hong Kong. Com esta ligação, quando as empresas francesas olharem em volta e procurarem oportunidades na Ásia, antes Macau não aparecia na base de dados das câmaras de comércio, mas agora nós aparecemos e eles podem encontrar-nos facilmente”, exemplificou o responsável.

Em termos práticos, se uma empresa de Macau estiver interessada em expandir os seus negócios para França, basta ligar-se à rede da CCI France International, que congrega todas as câmaras do comércio deste país, e procurar as oportunidades existentes.

E quais são os produtos que Macau mais importa de França? “Muitas empresas francesas conhecem Macau em termos de vinhos e bebidas espirituosas e em termos de produtos de luxo mas também em termos de serviços. Claro que França é conhecida pelos produtos alimentares e pelo sector das bebidas, definitivamente, e produtos de luxo. Eu acho que já há muita coisa a acontecer em Macau que envolve a França, por isso eu acho que isto apenas vai aumentar o interesse em Macau pelas empresas francesas sejam elas pequenas ou grandes”, considerou Rutger Verschuren, que era já o presidente da Associação Comercial França-Macau.

E por outro lado, quais são os sectores de Macau que mais interessam aos investidores franceses? “Macau é bastante grande no negócio do turismo e hospitalidade, por isso eu diria na hospitalidade em sentido lato e claro que no sector do retalho também. Se andares por Macau vês muitas marcas francesas. Nós estamos já no radar dessas marcas”, apontou o responsável.

De acordo com números avançados por Rutger Verschuren a este jornal, a Câmara do Comércio França-Macau conta actualmente com quase 120 membros. Segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em 2011, o valor das importações de produtos de luxo franceses por parte de Macau ultrapassou os seis mil milhões de patacas. Em 2005, este valor tinha-se fixado nos mil milhões de patacas.