Alibaba volta a pedir registo de marca em Macau

O Grupo Alibaba voltou a apresentar junto do Executivo de Macau um pedido de registo de marca, noticiou o portal Retail News. Desta vez, o maior retalhista da República Popular da China pediu protecção legal para 14 conjuntos de produtos e serviços comerciais relacionados com as áreas de prestação de serviços científicos, computação em nuvem e aplicações tecnológicas, brinquedos, publicidade, processamento de dados, telecomunicações e radiodifusão, educação e formações online e também serviços jurídicos.

Em Julho último o Grupo Alibaba tinha já apresentado mais de mil pedidos de registo de marca, dos quais 700 tinham sido já aprovados nessa altura pela Direcção dos Serviços de Economia. Em declarações ao Jornal Tribuna de Macau, responsáveis pelo organismo explicaram que a atribuição das patentes se ficou a dever ao reforço do processo de integração económica entre Macau e o Continente: “Em consequência do desenvolvimento sustentável da economia de Macau, do reforço do intercâmbio e cooperação regional, bem como do empenho do Governo da RAEM para a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, acelerou-se o processo da integração económica entre Macau e o Interior da China, consolidando-se, por outro lado, o papel de Macau enquanto ponte de ligação entre as empresas do Interior da China e estrangeiras”.

Em Agosto, o Governo de Macau assinou com o Grupo Alibaba um acordo-quadro para a criação de um centro de computação em nuvem e de uma plataforma de mega-dados para a criação de uma cidade inteligente. A cooperação divide-se em duas fases e vai desenrolar-se ao longo de quatro anos. A primeira prolonga-se até Junho de 2019 e prevê a criação de um centro de computação em nuvem e uma plataforma de mega-dados. A segunda etapa irá decorrer entre Julho de 2019 e Junho de 2020 e compreende o aperfeiçoamento do centro de computação em nuvem e da plataforma de mega-dados.