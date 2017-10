Abertas candidaturas para competição de empreendedorismo  

As candidaturas para o concurso regional de Macau “One Million Dollar – International Entrepreneurship Competition” (Um Milhão de Dólares – Competição Internacional de Empreendedorismo) já abriram para os estudantes que queiram competir pela distinção de melhor projecto ao nível do empreendedorismo. No evento, acolhido pela Universidade de Macau, será entregue um prémio no valor de 100 mil patacas. O vencedor da fase regional habilita-se a ganhar um milhão de renmibi na final que reúne jovens de Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen e Pequim.

