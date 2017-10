A terra tremeu em Timor-Leste

O sismo que ontem se sentiu em Timor-Leste teve uma magnitude de 6,7 na escala de Richter, informou o instituto geológico norte-americano (USGS), depois de o congénere europeu adiantar uma magnitude de 6,5.

Segundo o centro norte-americano, o sismo foi registado no Mar de Banda, a uma profundidade de 549 quilómetros e a uma distância de 262,8 quilómetros de Pante Makasar, em Timor-Leste.

O Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico (EMSC) informara antes que um sismo de magnitude 6,5 foi ontem sentido em Timor-Leste às 19:47 (11:47 em Lisboa), 309 quilómetros a noroeste de Díli, a uma profundidade de 557 quilómetros.

O sismo foi sentido em Díli, capital de Timor-Leste, mas não houve registo de danos físicos ou materiais. Também na Indonésia, as autoridades não informaram de quaisquer vítimas ou danos.

Em 2004, um forte sismo no norte da ilha de Sumatra gerou um tsunami que matou 230.000 pessoas em regiões costeiras do Oceano Índico, a grande maioria na Indonésia.

Aquela região assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande actividade sísmica e vulcânica na qual se registam cerca de 7.000 terramotos por ano, a maioria moderados.

Segundo o USGS, 90 por cento dos sismos que se registam no mundo têm lugar no Anel de Fogo do Pacífico.