Zombies vão marchar pela saúde oftalmológica  

A organização não governamental (ONG) Orbis Macau vai organizar, no próximo domingo, a quarta edição da “Macau Zombie Walk”. Os participantes são desafiados a explorar imóveis e locais que integram a lista do património mundial do território, onde têm que completar desafios em equipa. Para complicar a tarefa, os participantes estarão, como habitualmente, vendados.

A iniciativa tem como objectivo aumentar a consciência da população para o uso excessivo de aparelhos electrónicos e para os perigos para a saúde que um tal hábito pode acarretar e está inserida na campanha que a Orbis está a levar a cabo durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro.

Os interessados podem inscrever-se na página electrónica do evento – www.macauzombiewalk.com – e têm que pagar uma taxa de inscrição, estando disponível um preço especial para estudantes. No mesmo dia vai decorrer um concurso de maquilhagem de Halloween na Torre de Macau. A organização disponibiliza um kit de maquilhagem básico para os participantes. Os participantes têm que ter no mínimo 16 anos e devem inscrever-se até amanhã.