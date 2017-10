Workshop sobre tratamento de reabilitação juntou mais de meia centena de famílias

O Centro da Avaliação Conjunta Pediátrica acolheu no sábado um workshop de intervenção precoce destinado às crianças e pais que estão à espera de tratamento de reabilitação. A iniciativa contou com a participação de mais de 50 famílias num total superior a 120 pessoas.

Tai Wa Hou, clínico que trabalha no Centro, destacou a aposta do Governo nos recursos que prestam serviços de intervenção precoce, tendo havido melhorias significativas este ano: “O Centro da Reabilitação Pediátrica foi criado em Junho de 2017, e através do recrutamento de recursos humanos e do aumento das instalações, o tempo da espera da terapia ocupacional, após a avaliação, passou de um ano e meio para seis meses, enquanto o tempo da espera da terapia da fala foi reduzido de 24 meses para oito meses”, disse o responsável.

Para reduzir ainda mais o tempo da espera, os Serviços de Saúde irão recrutar mais terapeutas, ajudando as instituições da intervenção precoce a importarem terapeutas de outras regiões, como Hong Kong, Taiwan, entre outros, refere um comunicado do organismo.