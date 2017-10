Honrar os que partiram: O desfile de ‘Catrinas’, na Cidade do México, conta com uma grande adesão popular. A “Calavera Catrina”, ou “Caveira Catrina”, é a imagem mais representativa do Dia dos Mortos, uma festa indígena que homenageia os antepassados e que decorre no México a 1 e 2 de Novembro. EPA / MARIO GUZMAN.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...