Tiago Monteiro falha etapa nipónica do WTCC

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) não vai alinhar na etapa do Japão do campeonato do mundo de carros de turismo (WTCC), no qual é segundo, na sequência do acidente que sofreu há um mês e meio em Barcelona.

Depois de exames adicionais, os médicos aconselharam o português a continuar a recuperação, sem que a equipa tenha ainda nomeado um piloto de substituição: “Este é um dos momentos mais desapontantes da minha carreira. Trabalhámos tanto para nos colocar numa posição em que podia ganhar o título, e vê-la fugir assim é muito difícil de lidar”, explicou Tiago Monteiro, em declarações ao sítio oficial da equipa japonesa na Internet.

Na prova da China, que também falhou, o português foi ultrapassado na classificação pelo sueco Thed Bjork (Volvo S60), que soma agora 200,5 pontos, mais meio ponto do que o piloto da Honda.

Tiago Monteiro sofreu um violento acidente em 7 de Setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona: “É necessária uma recuperação a cem por cento nestes casos, que ainda não aconteceu. Apesar de todos os esforços e tratamentos, o meu corpo está a reagir muito bem, mas ainda precisa de mais algum tempo para voltar ao seu estado normal”, apontou, em declarações à sua assessoria de comunicação.

Depois da prova japonesa, que se disputa no próximo fim de semana, sobram duas outras corridas, em Macau e no Qatar, para o fim do campeonato mundial.