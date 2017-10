Sulu Sou denuncia “intranquilidade e inquietação” dos jovens de Macau  

Fotografia: Eduardo Martins;

Sulu Sou afirmou ontem que a relação entre as oportunidades e as expectativas dos jovens do território revela um “grande desajustamento”. Na sua primeira intervenção como deputado na Assembleia Legislativa, o deputado disse que sente a “intranquilidade e a inquietação dos jovens de Macau” e que “por detrás da prosperidade económica estão jovens vulneráveis”.

“Os jovens devem ser a força motriz do desenvolvimento socioeconómico, mas quando a estrutura populacional está desequilibrada, a proporção da população idosa e as respectivas despesas com cuidados de saúde e protecção na aposentação são cada vez maiores, e a vontade dos jovens de constituir família e ter filhos é diminuída devido aos regimes políticos e sociais; a sociedade vai encarar uma pirâmide populacional invertida”, declarou Sulu Sou.

O deputado pró-democracia referiu ainda as rendas “predadoras” para habitação e “um regime profissional deficiente”, que arrancam “o sentimento de pertença dos jovens” a Macau. J.F.