Steve Wynn terá tentado convencer Trump a repatriar dissidente chinês 

A revelação é feita pelo Wall Street Journal: Steve Wynn terá entregue a Donald Trump uma carta do Governo chinês em que é exigida a extradição de um cidadão da República Popular da China. Wynn foi nomeado director financeiro do Comité Nacional Republicano depois de Trump ter ascendido à presidência e está dependente do Governo de Macau para renovar a licença de exploração de jogo em 2022.

Steve Wynn, o dono da operadora de jogo Wynn Resorts, poderá estar a fazer uso da influência que tem junto de Donald Trump para conseguir a extradição, por parte do Governo norte-americano, do dissidente chinês Guo Wengui (RPC). O magnata do jogo – que segundo a revista Forbes passou de “rival a amigo” de Trump – foi recentemente nomeado director financeiro do Comité Nacional Republicano. O Wall Street Journal escrevia no domingo que o presidente norte-americano recebeu da parte do Governo chinês, pelas mãos de Wynn, uma carta que exigia aos Estados Unidos da América (EUA) a extradição de Guo Wengui, um empresário chinês que tem exposto a alegada corrupção existente entre as elites políticas do seu país. A Wynn Resorts enviou um comunicado a jornal a negar o episódio.

Guo Wengui está actualmente a aguardar a conclusão do processo de pedido de asilo político nos EUA, onde se encontra desde 2015. De acordo com o Wall Street Journal, Donald Trump inicialmente expressou interesse em auxiliar o Governo chinês, tendo inclusive dito que sabia de pelo menos um “criminoso chinês” que Washington tinham de deportar. Contudo, o Chefe de Estado norte-americano foi demovido por conselheiros, que acreditaram que Guo pode ser utilizado como “um trunfo” na relação com a República Popular da China. As autoridades de Pequim acusaram, entretanto, o empresário de 19 crimes, que v

vão do suborno ao sequestro, passando por fraude, branqueamento de capitais e violação. Guo negou todos as acusações que lhe foram imputadas.

A campanha de exposição da alegada corrupção praticada nas altas esferas do poder em Pequim conduzida pelo dissidente teve início este ano. Guo afirma ter informações potencialmente valiosas também sobre magnatas do seu país e a Coreia do Norte.

No entanto, a fuga do empresário – que construiu um império do imobiliário em Pequim – deu-se em 2014, após descobrir que um dirigente com quem tinha ligações iria ser preso.

A 24 de Maio deste ano, o dissidente aceitou encontrar-se com quatro oficiais do Ministério da Segurança Estatal da República Popular da China como moeda de troca para que a sua mulher pudesse viajar para os EUA. Os agentes de segurança encontravam-se em solo americano com um visto que não lhes permitia conduzir nenhuma operação oficial, razão pela qual foram, no mesmo dia do encontro, inquiridos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). No decorrer da reunião, os oficiais procuraram travar a campanha de Guo, dizendo-lhe que o Governo Central o trataria de forma favorável “apenas se ele parasse de incitar ao sentimento anti-Partido Comunista”, escreve o mesmo jornal. O dissidente recusou as ofertas de clemência oferecidas a troco do seu silêncio.

O FBI instruiu os agentes chineses a abandonarem o país, dizendo que estes estavam em violação dos seus vistos e que estavam impedidos de voltar a contactar com Guo Wengui. No entanto, dois dias depois, os mesmos agentes voltaram ao apartamento do dissidente, horas antes do seu voo de regresso à República Popular da China. Quando o empresário alertou as autoridades norte-americanas, estas prepararam uma acusação contra os agentes chineses. A iniciativa deixou preocupados os responsáveis pelo Departamento de Estado norte-americano relativamente às eventuais consequências diplomáticas da acusação, mas o processo ficou-se pelo confisco dos telemóveis dos quatro agentes chineses antes de estes regressarem a Pequim.

No início deste mês, Guo divulgou cópias de alegados documentos do Governo chinês que autorizavam um grupo de espiões a serem enviados para os EUA para o pararem a ele e a outros alvos. Pequim negou a veracidade dos documentos. Recentemente, o dissidente – também conhecido pelo nome de Miles Kwok – encontrou-se com Steve Bannon, antigo estratega da Casa Branca, e publicou fotografias do encontro na sua conta de Twitter em língua inglesa.