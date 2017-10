“Protecção ambiental não afectou desenvolvimento económico”

Devido à rigorosa aplicação da Lei de Protecção Ambiental, muitas fábricas e complexos fabris foram obrigadas a fechar portas no Continente. Porém, o Ministério de Protecção Ambiental do Governo Central considera que o desenvolvimento económico “não foi afectado pela protecção ambiental”.

Elisa Gao, em Pequim

O Ministério de Protecção Ambiental fez uma abordagem do progresso alcançado no Continente até ao momento e os próximos passos a seguir no que diz respeito à protecção ambiental e a práticas de desenvolvimento ecológicas.

Ao longo dos últimos cinco anos, o PCC tem vindo a realizar uma supervisão rigorosa da aplicação da lei, incluindo a promoção de diplomas legislativos que foram promulgados e emendados. Durante o mesmo período, grupos de inspectores visitaram 31 províncias e aplicaram sanções a mais de 10 mil pessoas por infracções ambientais.

Com a Lei de Protecção Ambiental “mais rigorosa de sempre”, desde 2015 foram muitos os fabricantes que viram a sua actividade suspensa ou mesmo terminada.

Questionado sobre se persistiam incongruências entre o objectivo de melhorar o meio ambiente ecológico ao mesmo tempo que se procurava manter um crescimento económico, Li Granjie, responsável do Ministério de Protecção Ambiental, esclareceu que as medidas de protecção ambiental não afectaram o desenvolvimento da economia:“Não seria possível não causar algum efeito nas empresas. Mas a longo prazo, de um ponto de vista geral e macroeconómico, não irá afectar o desempenho da China em termos de desenvolvimento. Melhorar a protecção ambiental, acelerando o desenvolvimento ecológico e aperfeiçoar a sociedade em termos ecológicos, são factores que estão correlacionados de forma positiva com a economia em desenvolvimento”, referiu.

Li Granjie acrescentou ainda que os índices económicos nas províncias que foram inspeccionadas não foram afectados e que em alguns aspectos foram até registadas melhorias. O ministro negou ainda um possível crescimento da taxa de desemprego devido ao encerramento de algumas empresas por causa da política de protecção ambiental: “A taxa de desemprego nas principais cidades no nosso país alcançaram os valores mais baixos dos últimos anos. Se tivesse havido impacto por causa da protecção ambiental tal não se estaria a verificar”, apontou.

Li Granjie reiterou que apenas aqueles “que realmente não dão valor à sobrevivência e que poluíram seriamente o meio ambiente, sem quaisquer hipóteses de renovação” terão a sua actividade suspensa ou encerrada.

A República Popular da China investiu 3,75 mil milhões de renminbis desde 2008 na realização de projectos que visam a protecção ambiental em mais de 110 mil aldeias, beneficiando 190 milhões de residentes. Na próxima fase, a China tenciona completar o tratamento ambiental em 200 mil aldeias, alcançando um terço do número total de repartições administrativas.