Um já foi responsável pelos banquetes servidos no Grande Palácio do Povo, outro tem o exigente privilégio de cozinhar para Vladimir Putin e um terceiro de preparar os acepipes com que se delicia o príncipe Alberto do Mónaco. O salão nobre do Hotel Ritz-Carlton, no Galaxy Resort, acolhe no próximo domingo um exclusivo jantar de gala que reúne cinco cozinheiros do reputado “Le Club Des Chefs des Chefs”, uma organização de elite que agrupa chefes de cozinha que se encontram actualmente ao serviço de chefes de Estado.

A iniciativa traz ao território profissionais como Fabrizio Boca, responsável pela cozinha do Palácio do Quirinal, a residência oficial do presidente italiano ou Christian Garcia, o cozinheiro do Príncipe Alberto do Mónaco. Da lista de celebridades que no próximo domingo vão confeccionar o menu do primeiro jantar de gala do “Le Club Des Chefs des Chefs” constam ainda os nomes de Jerome Rigaud, chefe executivo ao serviço do presidente russo, Vladimir Putin, de Hu Tao Cheng, antigo responsável pelos banquetes e jantares de gala servidos no Grande Palácio do Povo e ainda de Julien Dugourd, pasteleiro de um dos mais conceituados hotéis da Riviera francesa, o Chateau de la Chévre d’Or.

Organizada pelo grupo Galaxy Entertainment, a iniciativa conta com o apoio da Direcção dos Serviços de Turismo e do Instituto de Estudos Europeus. Aos cinco chefes convidados pela operadora de jogo, juntam-se quatro cozinheiros de outros tantos restaurantes do Galaxy Resort: Bill Fu, do restaurante Lai Heen, Antimo Merone, do Otto e Mezzo Bombana, Andrea Fioravanti, do restaurante Terrazza e Akira Hayashi, do restaurante Yamazato.

Com um custo de 2 888 patacas por pessoa, o menu do jantar de gala inclui pratos como terrina de foie gras, vegetais à moda da Provença, robalo à moda do Mediterrâneo, mousse de trufas e aipo, entre outros acepipes.