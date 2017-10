Música de câmara, pela Orquestra de Macau, no D. Pedro V  

O Teatro D. Pedro V acolhe, a 10 de Novembro, pelas 20 horas, o concerto “Música de Câmara, Amigos à Conversa”, no qual serão interpretadas três peças de música de câmara do período Clássico. O programa integra a peça “Serenata para Cordas em Fá Maior”, de Joseph Haydn, o “Quinteto de Sopros em Si Bemol Maior”, do compositor alemão Franz Danzi, e o “Quinteto de Cordas N.º 4 em Sol menor”, de Mozart. Os bilhetes encontram-se à venda na Bilheteira Online de Macau e os preços variam entre as 100 e as 120 patacas.

