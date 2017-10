Macau recebeu mais de 23,8 milhões de visitantes até Setembro

A República Popular da China continua a ser o principal país de origem dos visitantes que demandam ao território. A Coreia do Sul começa a ganhar terreno face a Hong Kong e a Taiwan: nos nove primeiros meses do ano visitaram Macau 644 109 cidadãos sul-coreanos. Em quebra estão também os provenientes da Austrália, dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Macau recebeu, entre Janeiro e Setembro, mais de 23,8 milhões de visitantes, número que traduz um aumento anual homólogo de 4,2 por cento, indicam dados oficiais esta segunda-feira divulgados.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o número de visitantes provenientes da República Popular da China (cerca de 16 milhões) subiu 6,3 por cento, enquanto os turistas provenientes da Coreia do Sul (644.109) aumentaram 34,9 por cento em termos anuais homólogos.

Já os visitantes de Hong Kong (que totalizaram 4,65 milhões) e de Taiwan (802.238) diminuíram 2,9 por cento e 0,9 por cento, respectivamente, em relação aos primeiros nove meses do ano passado.

Só no mês de Setembro chegaram a Macau 2,48 milhões de visitantes, mais 2,4 por cento, em termos anuais e menos 13,3 por cento em termos mensais. Dos mais de 2,48 milhões de visitantes que assomaram ao território durante o mês de Setembro, mais de 1,72 milhões são oriundos do Continente, com o número de cidadãos chineses que entraram no território com visto individual a crescer 3,8 por cento face ao período homólogo do ano passado. A maior parte dos visitantes chineses que procuraram a RAEM durante o mês de Setembro eram provenientes da vizinha província de Cantão (642.184), num ranking em que a segunda posição pertence à província de Hunan, com 85 110 visitantes.

Em alta – e contrastando com o número de turistas e viajantes provenientes de Hong Kong e de Taiwan – estiveram durante o mês passado os visitantes provenientes da Coreia do Sul: o território recebeu em Setembro 60 940 cidadãos sul-coreanos, mais 10,6 por cento do que em igual período do ano passado.

Quando aos números de visitantes de países mais distantes, decresceram durante o mês de Setembro: no mês passado, o território recebeu 12 269 cidadãos norte-americanos, 7 186 australianos, 5044 canadianos e 4077 visitantes britânicos. Durante os primeiros nove meses do ano, o Canadá foi, de resto, o único país a contrariar a tendência de quebra registado em Setembro, com o território a registar, em termos homólogos, um menor volume de visitantes oriundos dos quatro principais mercados anglófonos.

Macau foi o destino escolhido por mais de 30 milhões de visitantes no ano passado.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita). Neste âmbito, o período médio de permanência dos visitantes situou-se no mês passado em 1,3 dias, um valor idêntico ao registado em igual período de 2016. A Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos sublinha ainda que o período médio de permanência dos turistas e dos excursionistas se manteve em 2,2 dias e 0,2 dias, respectivamente.