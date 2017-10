Macau acolhe primeira conferência anual de boxe motivada pela iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”

A primeira Conferência Anual da Federação Internacional de Boxe subordinada à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” (IBF B&R) arranca amanhã e Macau foi a cidade escolhida para acolher o certame que reúne associações de boxe, gestores de ginásios, agentes e profissionais ligados ao mundo do pugilismo profissional. A conferência prolonga-se até ao dia 30 e propõe-se, sobretudo, discutir o futuro do boxe profissional.

Ao longo dos cinco dias pelos quais se prolonga, a Conferência integra no programa duas reuniões plenárias, três reuniões profissionais, duas competições, um fórum e um jantar solidário. A iniciativa vai ainda tirar o véu à edição inaugural do “IBF Silk Road Championship Tournament” (Campeonato IBF Rota da Seda).

As diferentes actividades que integram o programa da conferência têm como objectivo evidenciar a posição da China face ao boxe profissional e à indústria do desporto, e ainda abordar o papel que Macau pode vir a desempenhar na IBF B&R. Por outro lado, o propósito é também promover a idade “de uma nova Rota da Seda” e a cultura do boxe no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”, reforçando, ao mesmo tempo, a comunicação entre os membros participantes.

Daryl J. Peoples, presidente da International Boxing Federation, endereçou um convite a toda a comunidade internacional para participar nesta primeira edição do certame, que se tornará anual, no sentido de reunir apoio na construção do projecto da organização , tendo em vista o desenvolvimento do “IBF Silk Road Championship”. No convite estão abrangidos todos os jovens que queiram fazer parte do desenvolvimento da indústria do boxe, explica a Federação Internacional de Boxe.

A plataforma IBF B&R – abreviação de IBF Belt & Road Region (Faixa Económica da Rota da Seda e Rota da Seda Marítima do Século XXI) – foi fundada em Agosto último. O presidente e a equipa administrativa do organismo serão eleitos na conferência que terá lugar em Macau.

A organização está sediada na República Popular da China, sendo a IBF B&R a maior organização regional de boxe sob a alçada da IBF, que é uma entre as quatro confederações com maior destaque a nível mundial. A IBF é constituída por cerca de 70 países de vários pontos do planeta.