Lucas di Grassi regressa à Guia para disputar Taça do Mundo de GT

O actual campeão do Mundo de Fórmula E, Lucas di Grassi vai regressar à Guia em Novembro para participar em mais uma edição do Grande Prémio de Macau. Desta feita, o presidente brasileiro vai conduzir um Audi R8 LMS na Taça do Mundo de GT.

O piloto brasileiro, que levou a melhor sobre Sebastian Vettel e Robert Kubica na edição de 2005 da Taça Intercontinental de Fórmula 3, vai voltar a competir no Circuito da Guia, desta feita no âmbito da Taça do Mundo de GT.

Di Grassi esteve no território pela última vez em 2012, na então Taça de GT de Macau, antes de a competição ter conquistado o estatuto de Taça do Mundo, atribuída por parte da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Na ocasião, o piloto brasileiro conduziu um Ferrari 458 GT3, competindo agora ao serviço de uma marca alemã, mais concretamente ao volante de um Audi R8 LMS, segundo refere o portal de automobilismo Motorsport.com.

Esperava-se que o piloto brasileiro regressasse este ano aos carros GT na prova das 24 Horas de Le Mans, quando foi “emprestado” pela Audi para conduzir um Ferrari 488 AF, mas tal acabou por não acontecer devido a lesão.

O piloto brasileiro junta-se agora a Robin Frijns e Nico Müller nos comandos dos modelos Audi GT3 com que a construtora germânica vai tentar defender o título mundial conquistado no ano passado por Laurens Vanthoor, antes do piloto se mudar para a Porsche.

O holandês, vencedor este ano na Taça Sprint da série Blancpain GT, vai estrear-se em Macau, enquanto que Müller volta a competir no Circuito da Guia, tal como no ano passado. Para além deste trio, são esperados mais dois carros da Audi em competição na edição deste ano da Taça do Mundo de GT pelas mãos de Markus Pommer e Fabian Plentz, acrescenta a Motorsport.com.

“Iremos ter na grelha três condutores da Audi mais dois automobilistas ambiciosos que competem em equipas privadas”, referiu Chris Reinke, um dos responsáveis da escuderia oficial da Audi. “A WRT é uma equipa de primeira classe e irá defender o título conquistado na série de corridas de clientes. A nova cooperação com a HCB-Rutronik Racing tornou possível a integração de Lucas di Grassi que, juntamente com Nico Müller e Robin Frijns, integra a lista dos potenciais favoritos ao triunfo na corrida”, acrescentou.

A lista completa dos pilotos inscritos na edição deste ano do Grande Prémio de Macau deverá ser conhecida hoje.