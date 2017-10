Lan cancelou centenas de voos e matou duas pessoas no Japão

A passagem da tempestade por território nipónico custou a vida a pelo menos duas pessoas e forçou ao cancelamento de centenas de voos e ao encerramento de auto-estradas. As vítimas mortais foram registadas nas prefeituras de Fukuoka e de Yamaguchi.

As chuvas torrenciais e os fortes ventos causados pelo tufão Lan no Japão levaram ontem ao cancelamento de centenas de voos e ao encerramento de auto-estradas à circulação, tendo provocado ainda pelo menos dois mortos e quase 90 feridos.

Lan, o 21.º tufão da temporada no Pacífico, tocou terra no domingo, no leste do país, em Shizuoka, pelas 03:00, com rajadas de vento de quase 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

As duas principais companhias aéreas, a Japan Airlines (JAL) e a All Nippon Airways (ANA) cancelaram cerca de 170 voos domésticos e internacionais previstos para esta segunda-feira, que se juntam aos mais de 350 que não descolaram no domingo e afectaram cerca de 43 mil passageiros, noticiou a agência japonesa Kyodo.

Também foi interrompido o serviço na linha Tokaido do comboio de alta velocidade, a mais utilizada, que liga Tóquio ao oeste do país, e foram cortados diferentes troços de auto-estradas na ilha principal de Honshu.

Por sua vez, o maior fabricante japonês de veículos, Toyota Motor, anunciou a suspensão das operações em fábricas de sete províncias, desde o oeste até à costa oriental do arquipélago.

As chuvas fortes provocadas pelo tufão Lan afectaram principalmente o extremo ocidental do país, onde no domingo morreram duas pessoas em Fukuoka e Yamaguchi.

Há também uma pessoa desaparecida em Wakayama, depois de uma casa ter ficado soterrada num aluimento de terras, e cerca de 89 feridos, de acordo com a estação pública NHK.

Meia centena de localidades em Honshu emitiram ordens de evacuação e quase duas centenas recomendaram aos habitantes que se desloquem por precaução para refúgios municipais.

Boa parte da ilha principal do país continua em alerta vermelho pelas fortes chuvas e vento e a Agência Meteorológica do Japão alertou para a possibilidade de aluimentos de terras, aumento do caudal dos rios e ondulação forte.

Segundo a JMA, pelas 09:45 de ontem, depois de atravessar o norte de Tóquio e da prefeitura de Chiba, o Lan encontrava-se novamente no Pacífico a cerca de 80 quilómetros da localidade costeira de Iwaki (cerca de 170 quilómetros a nordeste da capital nipónica), com ventos de cerca de 160 quilómetros por hora.