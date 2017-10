IEEM organiza curso intensivo e seminário sobre Propriedade Intelectual

O Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM) vai organizar, entre 30 de Outubro e 3 de Novembro, a 14.ª edição do curso sobre Direito da Propriedade Intelectual, uma iniciativa que será conduzida no Centro Cultural de Macau.

Segundo um comunicado do IEEFM, o curso “continua a atrair estudantes de todo o mundo”, sendo leccionado em regime intensivo, em língua inglesa, com o objectivo de “proporcionar uma introdução ao Direito da Propriedade Intelectual numa perspectiva prática e internacional” e “especial enfâse na discussão de casos práticos”. As aulas serão orientadas pelo professor Anselm Kamperman Sanders, da Universidade de Maastricht, contando ainda com a colaboração de outros especialistas.

Para além do curso, o Instituto de Estudos Europeus de Macau tem ainda previsto um seminário sobre Propriedade Intelectual, que irá decorrer no Hotel Grand Lapa a 6 e 7 de Novembro, e uma sessão de actualização profissional organizada em colaboração com o Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong, que irá ter lugar um dia depois nesta região vizinha.