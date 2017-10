Governo instaura processos a Fong Soi Kun e aos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, ordenou ontem a instauração de processos à Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) e ao antigo director do organismo, Fong Soi Kun.

De acordo com um comunicado do Executivo, a medida surgiu na sequência do relatório de investigação sobre os procedimentos da previsão dos tufões e a gestão interna dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, produzido pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Desta forma, Raimundo do Rosário ordenou “um processo especial de sindicância destinado à realização de uma averiguação geral sobre o funcionamento dos SMG, no âmbito do qual deverá ser proposta a imediata instauração de processo caso se detecte alguma infracção disciplinar”, bem como “a instauração, desde já, de um processo disciplinar ao anterior director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos”, refere a nota do Governo.

O relatório do CCAC, recorde-se, detectou “vários problemas nos procedimentos de previsão de tufões e na gestão interna dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos”, bem como uma “alta concentração do poder decisório, com procedimentos irregulares e critérios não transparentes”.