Governo eleva tectos máximos para acesso à habitação social

Os valores máximos dos rendimentos dos candidatos a uma habitação social em Macau vão ser elevados, o que, na prática, permite que um maior número de agregados familiares se torne elegível, foi ontem anunciado.

Um despacho do Chefe do Executivo publicado esta segunda-feira em Boletim Oficial estabelece que uma pessoa que vive sozinha e com um rendimento mensal máximo de 11.470 patacas e um património líquido de 247.800 patacas poder-se-á candidatar a uma fracção social, isto quando os tetos actualmente em vigor correspondem, respectivamente, a 9.560 patacas e a 206.500 patacas.

Já um agregado familiar composto por dois elementos tornar-se-á elegível caso os seus rendimentos mensais não sejam superiores a 17.360 patacas e o seu património líquido não exceda 375.000 patacas, valores que reflectem um aumento de 2.550 patacas (270 euros) e 55.100, respectivamente, face aos limites em vigor desde 1 de Janeiro de 2016.

Rendimentos mensais de até 23.430 patacas e um património líquido total de até 506.100 patacas permitem a candidatura de uma família com três membros, enquanto para um agregado composto por sete ou mais elementos, por exemplo, o tecto dos rendimentos mensais é fixado em 33.630 patacas e o total do património líquido em 726.500 patacas.

O despacho, que produz efeitos a partir de hoje, surge dias depois de o Conselho Executivo ter anunciado os principais contornos do Regime Jurídico da Habitação Social.

Esta proposta de lei, que deve ser admitida em breve pela Assembleia Legislativa, propõe, entre outros, que a candidatura à habitação social possa ser realizada de forma permanente, evitando que os interessados tenham de candidatar-se a cada novo concurso.

O mecanismo permanente de candidatura foi, na anterior legislatura, pedido por vários deputados, que justificavam a medida como uma forma de permitir ao Governo aferir as necessidades da população relativamente ao número e à tipologia das casas e também de apoiar as famílias com baixos rendimentos.

Em Junho, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, anunciou na Assembleia Legislativa o lançamento até final do ano de um concurso para habitação social.

Na semana passada, o presidente do Instituto de Habitação, Arnaldo Santos, garantiu que faltam apenas “formalidades administrativas” para a abertura do aguardado concurso.

A habitação social destina-se a pessoas que se encontram em situação económica desfavorecida ou especiais dificuldades, os quais beneficiam de rendas baixas proporcionadas pelo Governo, enquanto a económica possibilita a aquisição de uma casa a um preço controlado e inferior ao do mercado livre.

Os concursos de acesso à habitação pública não se realizam desde 2014. O último relativo à habitação económica teve lugar em Março desse ano, altura em que mais de 42 mil pessoas apresentaram uma candidatura para a compra de apenas 1.900 fracções disponíveis.