Fórum cultural vai contar com presença de ministros da cultura português e chinês  

Alexis Tam revelou ontem, à margem da assinatura do protocolo entre o Instituto de Formação Turística e a Universidade de Évora, que o fórum cultural que foi anunciado aquando da sua última visita a Portugal, no mês passado, deve realizar-se em Julho do próximo ano, no território. Em Setembro, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura tinha anunciado a intenção de criar um fórum cultural e na altura endereçou um convite ao ministro da cultura português, Luís Filipe de Castro Mendes, para estar presente. O mesmo convite foi igualmente encaminhado para o ministro da cultura chinês, Luo Shugang e também para o seu homónimo do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

“[Em Setembro] estive com o senhor ministro da cultura e convidei-o para este encontro no próximo ano. Estamos a programar e ele aceitou o nosso convite, mas ainda estamos a enviar os convites para outros países lusófonos. O ministro da cultura chinês disse que sim, disse que vinha para este encontro. Estamos a trabalhar para isso e penso que outros governantes dos países lusófonos também estão interessados em participar neste encontro”, disse o dirigente.

Ainda durante a sua deslocação a Portugal, Alexis Tam tinha apresentado o projecto de criação de um fórum cultural ao Executivo de Lisboa, indicando que já tinha recebido aprovação por parte de Pequim.

O governante indicou ontem ainda que a delegação da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) que estava prevista deslocar-se ao Japão e Taiwan para estudar os mecanismos de prevenção de catástrofes ainda não efectuou a visita a estes países. Contudo, Alexis Tam garantiu que tal ainda vai acontecer no decorrer deste ano, de modo a que as medidas possam ser implementadas já a partir de Janeiro.

“Isto é importante, temos que sensibilizar as nossas escolas, eles têm que ensinar os alunos como proteger o ambiente, como fazer quando vier um desastre ou tufão. No Japão ou Taiwan, como eles têm sempre terramotos, por isso têm conhecimento, têm ‘know-how’, têm experiência e isso penso que vai ser importante para nós”, disse o dirigente.