Entre Janeiro e Setembro foram detectados 15 novos casos de infecção por VIH/SIDA  

São quinze, os novos casos de infecção por VIH/SIDA em Macau, registados entre Janeiro e 1 de Setembro deste ano. O número aponta desde logo para um decréscimo face aos 30 casos verificados em todo o ano de 2016. O recurso ao teste rápido para detecção precoce do vírus tem vindo a conhecer um acréscimo significativo, dos 12 mil de 2015 para os 26 mil testes realizados em 2016. Até 1 de Setembro deste ano foram já efectuados 18 mil testes.

Sílvia Gonçalves

Entre Janeiro e 1 de Setembro deste ano foram detectados 15 novos casos de infecção pelo vírus VIH/SIDA em Macau. Desses, 12 estão a ser acompanhados no Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar Conde de São Januário, um caso está a ser acompanhado no exterior e dois outros já faleceram. O secretário-geral da Comissão de Luta Contra a SIDA, Lam Chong, insistiu ontem no recurso ao teste rápido para detecção precoce do vírus, disponibilizado pelos Serviços de Saúde, e falou num acréscimo considerável na sua utilização. Se em 2015, 12 mil cidadãos recorreram a este teste, esse número subiu para os 26 mil em 2016. Este ano, e até ao mês de Setembro, foram já efectuados 18 mil testes, adiantou ainda Lam Chong. A Comissão e os Serviços de Saúde apresentaram ontem um conjunto de actividades que antecedem o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, que se assinala a 1 de Dezembro, organizadas em três vertentes: conhecer a doença, efectuar o teste e estender apoio a quem se encontra infectado.

Entre 1986 e Setembro de 2017 foi registado um total de 696 casos de cidadãos infectados pelo vírus VIH/SIDA em Macau, 269 deles residentes, o que resultou num total de 51 mortos. Se em 2016 foram detectados 30 casos de infecção no território (15 por VIH, 15 por SIDA), com um total de 3 mortes, em 2017 os números registados até Setembro apontam para um decréscimo: este ano foram detectados 15 casos de cidadãos infectados, 14 homens e uma mulher. Destes, 12 estão a ter acompanhamento clínico no território, um doente está a ser acompanhado no exterior e dois outros já faleceram. O contágio continua a acontecer predominantemente por via sexual. Dos 15 casos mencionados, sete decorreram por transmissão homossexual, sete por transmissão bissexual, e um deles de forma indeterminada.

“Todos os residentes podem realizar o teste nos centros de saúde. O pedido de teste não necessita da apresentação de um motivo. É feito através de análise sanguínea. Queremos fazer a detecção precoce, para obter um melhor efeito. Também é bom para os parceiros sexuais, para que se reduza a propagação da doença. Com este teste as pessoas aumentam a sua consciência na prevenção do VIH/SIDA”, considerou ontem Lam Chong, secretário-geral da Comissão de Luta Contra a SIDA, durante a apresentação de um conjunto de Actividades do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA. À margem da apresentação, Lam Chong deu ainda conta da evolução no recurso ao teste rápido de detecção precoce da doença: “No ano passado tivemos um total de 26 mil testes. Mas em 2015 foram só 12 mil, portanto aumentou para quase o dobro. E este ano, até Setembro, fizeram o teste 18 mil pessoas”.

Coube a Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença, apresentar o programa organizado pela Comissão e Serviços de Saúde, designado “Iluminar toda a cidade com amor” e dividido em três actividades. A primeira, intitulada “Conheça a doença”, consiste num questionário on-line, disponibilizado no portal dos Serviços de Saúde, que, entre ontem e o dia 19 de Novembro, apresenta um diferente tema em cada semana. A 1 de Novembro serão atribuídos 100 prémios, no valor de 200 patacas cada.

A segunda actividade – “Faça o teste” – consiste na oferta de um teste de detecção do VIH, rápido, gratuito e anónimo, que será efectuado no Centro de Saúde do Tap Seac a 25 de Novembro, entre as 11 e as 18 horas. O teste dirige-se a residentes e não residentes, e não está sujeito a marcação. Por fim, a actividade “Dê Apoio” consiste na deslocação, também a 25 de Novembro, ao Centro de Saúde do Tap Seac: “Será disponibilizada uma tela grande com fundo para fotografias com família e amigos, para que mais pessoas conheçam a prevenção do VIH/SIDA”, explicou Leong Iek Sou.

Lam Chong disse ainda estar já operacional, desde Junho deste ano, a base de dados de cidadãos infectados com o vírus VIH/SIDA. A base está apenas acessível a alguns responsáveis dos Serviços de Saúde, estando estes obrigados ao dever de sigilo.