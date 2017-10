Deputados instam Governo a rever o regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos  

Três deputados defenderam ontem, em reunião plenária da Assembleia Legislativa, a necessidade de revisão do regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos. Si Ka Lon, Leong Sun Iok e Lei Chan U querem uma fiscalização reforçada, para evitar casos de má conduta profissional.

Joana Figueira

O regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos foi tema transversal nas intervenções de três deputados, ontem, no hemiciclo. Si Ka Lon considera que alguns membros do Governo “actuam de forma arbitrária, burocrática, arrogante” e Leong Sun Iok e Lei Chan U – que se estrearam em intervenções na Assembleia Legislativa (AL) – defenderam o aperfeiçoamento do regime de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos e uma investigação às razões por detrás da “baixa eficácia administrativa”, respectivamente.

Si Ka Lon instou os membros do Governo a assumir por inteiro o desempenho das respectivas funções, referindo que, neste momento, “alguns membros do Governo actuam à sua maneira, portam-se mal e desorganizam as funções atribuídas”.

Situações como o atraso na construção do metro ligeiro – obra que já custou ao erário público cerca de 15 mil milhões de patacas –, a contratação de mais de 100 pessoas ilegalmente pelo Instituto Cultural, as repetidas escavações num mesmo troço da via pública (que no entender de Si Ka Lon reflectem lacunas em termos de coordenação) ou a inexistência de reuniões internas, reflecte “o ‘desempenho’ de alguns membros do Governo: actuam de forma arbitrária, burocrática, arrogante, sem ligar às opiniões da população”. O deputado exemplifica com o “modus operandi” de Fong Soi Kun, acusado pelo Comissariado contra a Corrupção de tomar decisões de forma unilateral, sem consultar os colegas de trabalho.

No entender do deputado, “só quando os interesses dos cidadãos são gravemente lesados é que se iniciam os chamados trabalhos de ‘acompanhamento e aperfeiçoamento’ e o ‘acompanhamento’ nunca é acompanhado de responsabilização”: “No futuro, pode-se estipular que alguns cargos de direcção e chefia sejam escolhidos através de um concurso público aberto a todos, abrindo assim mais vias de acesso a cargos de direcção e com isso conseguir escolher pessoal com capacidade real para resolver os problemas existentes na sociedade”, sugeriu Si Ka Lon.

Na sua primeira intervenção no hemiciclo, Leong Sun Iok evocou os prejuízos causado pela passagem do tufão Hato por Macau como exemplificativos do que diz ser a fragilidade orgânica do Governo. O parlamentar defendeu que “um dos aspectos que causou a insatisfação da sociedade foi a de nenhum governante ter sido responsabilizado” até ao momento: “A sociedade entende que a passividade dos governantes, ao causar danos sociais avultados, deve ser alvo de responsabilização”, disse Leong Sun Iok na sua intervenção, acrescentando que as autoridades devem “aperfeiçoar o regime de responsabilização dos governantes, com vista a sancionar os que têm um desempenho medíocre, (…) devendo estes assumir a responsabilidade pelos serviços sob a sua tutela”.

Já Lei Chan U, outra das caras novas no hemiciclo, deu início à sua vida parlamentar com a tese de que “a inoperância e a baixa eficácia administrativa são problemas de longa data do Governo e isso não só prejudica o desenvolvimento económico e social como também afecta a credibilidade do Executivo perante a população”.

O deputado, eleito pela via indirecta, referiu que “as leis, os regulamentos e as políticas demoram a ser aplicados, os atrasos e as derrapagens orçamentais nas grandes obras públicas estão sempre a acontecer em Macau”. O motivo? “A baixa eficácia administrativa”, assegura.

Lei Chan U sugeriu um reforço da consciência dos governantes no âmbito da responsabilização e da fiscalização e efectivação de responsabilidades por omissões e pela morosidade nas acções governativas dos próprios titulares dos principais cargos.