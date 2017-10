Com os presidentes das comissões escolhidos, cabe às próprias decidir política de portas abertas

A reunião plenária da Assembleia Legislativa que ontem se realizou ficou pautada pela eleição dos presidentes da Comissões Permanentes e de Acompanhamento. Entre regressos e estreias, desenhou-se a estrutura orgânica da 1ª Sessão Legislativa da VI Legislatura.

Joana Figueira

Foram ontem conhecidos os deputados eleitos para presidirem às Comissões Permanentes e de Acompanhamento da Assembleia Legislativa (AL). Ho Ion Sang deixa a Comissão de Acompanhamento para passar a presidir a 1.ª Comissão Permanente e Vong Hin Fai passa da Comissão de Regimento e Mandatos para a 3.ª Comissão Permanente. Chan Chak Mo repete a presidência da 2.ª Comissão Permanente.

No caso específico das comissões de acompanhamento, Mak Soi Kun volta a presidir a Comissão para os Assuntos de Finanças Públicas, Si Ka Lon substitui Cham Meng Kam e encabeça a Comissão para os Assuntos da Administração Pública, e Ella Lei, no seu primeiro mandato enquanto deputada eleita por sufrágio directo, foi eleita para a Comissão para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas.

Angela Leong mantém-se a deputada eleita para o Conselho Administrativo, desta feita com 24 votos num universo de 33 deputados.

Na sessão plenária de ontem foi aprovada a constituição das Comissões de Regimento e Mandatos. Apenas os deputados Sulu Sou e José Pereira Coutinho votaram contra o projecto para a composição deste grupo de trabalho. Já os restantes pontos que foram a votação, sobre constituição, o elenco, a designação e a composição das Comissões Permanentes e de Acompanhamento, receberam votos favoráveis de todos os deputados.

Sulu Sou, que também interveio sobre “a intranquilidade e a inquietação dos jovens de Macau”, viu recusada pelo presidente da Assembleia Legislativa a discussão sobre a integração de deputados em mais do que uma comissão: “[A proposta] não chegou dentro do prazo de cinco dias de antecedência aos deputados”, disse Ho Iat Seng.

COMISSÕES DECIDEM SE ABREM OU NÃO AS PORTAS AO PÚBLICO

Ho Iat Seng esclareceu ontem que é responsabilidade das comissões da Assembleia Legislativa a decisão de abrir ou não as portas à população do território: “Se as comissões quiserem realizar as sessões abertas ao público, podem fazê-lo. A decisão sobre essa matéria não nos cabe decidir”, afirmou Ho Iat Seng, na sequência do pedido dos deputados Sulu Sou, José Pereira Coutinho e Ng Kuok Cheong, por uma questão de transparência dos grupos de trabalho.

No seguimento do diálogo entre Sulu Sou e Ho Iat Seng, Coutinho atirou: “Espero que seja aumentada a transparência da AL e que as reuniões das comissões sejam abertas ao público para que os trabalhos desenvolvidos pelas comissões seja acompanhado pela população. (…) Será que podemos inverter a regra? A regra seja as reuniões serem feitas à porta aberta e em casos especiais à porta fechada?”, inquiriu.

O presidente do hemiciclo disse não haver espaço para discussão sobre a questão em plenário, ainda que todas as comissões sejam “muito importantes para esta câmara”.